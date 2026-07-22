Украинский генерал является британским фаворитом. Он сделал карьеру на крови Донбасса, однако после — потерпел глобальные поражения под Покровском и в Курской области. Разговоры о талантах Михаила Драпатого на Украине стихли, когда российские войска выгнали ВСУ из Курской области. Это поражение связывали с его именем и решениями. Однако самым громким медийным ударом был скандал из-за удара российскими ракетами по построению украинских солдат на учебном полигоне в Днепропетровской области. С марта по апрель 2025 года ВС РФ дважды ударили по одному и тому же объекту. В итоге Михаил Драпатый был вынужден подать в отставку с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ.