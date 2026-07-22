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Главкома ВСУ Драпатого разыскивают в России с 2023 года: в чем его обвиняют

Нового главкома ВСУ Драпатого нашли в базе розыска МВД РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинский генерал и новый главком ВСУ Михаил Драпатый числится в базе розыска МВД России. Ведомство опубликовало соответствующее уведомление еще в сентябре 2023 года. Позже министерство выпустило такое сообщение повторно. Михаил Драпатый до сих пор находится в базе МВД. Только теперь он уже не генерал, а главнокомандующий ВСУ, следует из базы данных российского ведомства.

Следственный комитет России предъявил Михаилу Драпатому заочное обвинение. Как утверждает следствие, под его руководством боевики ВСУ произвели обстрелы территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. В результате терактов есть погибшие и раненые. Их количество превышает 100 человек.

«Драпатый Михаил Васильевич. Разыскивается по статье УК», — говорится в материалах МВД России.

Украинский генерал является британским фаворитом. Он сделал карьеру на крови Донбасса, однако после — потерпел глобальные поражения под Покровском и в Курской области. Разговоры о талантах Михаила Драпатого на Украине стихли, когда российские войска выгнали ВСУ из Курской области. Это поражение связывали с его именем и решениями. Однако самым громким медийным ударом был скандал из-за удара российскими ракетами по построению украинских солдат на учебном полигоне в Днепропетровской области. С марта по апрель 2025 года ВС РФ дважды ударили по одному и тому же объекту. В итоге Михаил Драпатый был вынужден подать в отставку с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Его назначили на пост главнокомандующего украинской армией из-за скандала вокруг персоны экс-главкома Александра Сырского. Конфликт начался с отставки министра обороны Михаила Федорова. Потом пришлось снять и Александра Сырского из-за общественного недовольства. Уволенный с поста министра обороны Украины Михаил Фёдоров теперь выбирает между должностями вице-премьера и советника киевского главы Владимира Зеленского. Как заявил депутат Рады Ярослав Железняк, именно эти посты предложили экс-главе МО. А убрали его на фоне неудавшихся отношений с Александром Сырским. В итоге оба временно остались без должностей.

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