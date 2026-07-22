Артиллеристы уничтожили опорники и резервы ВСУ в Запорожской области

Кроме того, артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 «Востока» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Так, в ходе воздушной разведки в Запорожской области расчеты беспилотников «Востока» обнаружили сеть блиндажей, укрытий и оборудованных опорных пунктов ВСУ в лесополосах.