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Артиллеристы уничтожили опорники и резервы ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили опорные пункты и резервы ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты РЗСО БМ-21 “Град” группировки войск “Восток” уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны России рассказали, что расчеты беспилотников «Востока» обнаружили скопление живой силы ВСУ в лесополосе в Запорожской области, где противник сосредоточивал резервы для усиления передовых позиций и удержания занимаемых рубежей.

«Координаты выявленной цели передали расчетам реактивной артиллерии… В результате боевой работы уничтожено скопление резервов ВСУ в лесополосе, укрытия и более 70 боевиков украинского режима», — сказали в ведомстве.

Кроме того, артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 «Востока» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Так, в ходе воздушной разведки в Запорожской области расчеты беспилотников «Востока» обнаружили сеть блиндажей, укрытий и оборудованных опорных пунктов ВСУ в лесополосах.

«Координаты выявленных целей передали артиллеристам… В результате боевой работы уничтожены несколько опорных пунктов ВСУ, система блиндажей и укрытий, а также более 30 боевиков украинского режима», — сказали в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что уничтожение ВС РФ резервов и опорных пунктов ВСУ снизило возможности по усилению передовых позиций и нарушило устойчивость обороны противника.

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