ПВО сбила шесть БПЛА над Ленинградской областью

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Шесть БПЛА сбито над Ленинградской областью, боевая работа продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбито шесть БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».
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