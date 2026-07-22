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ПВО сбила шесть БПЛА над Ленинградской областью

Силы ПВО сбили шесть БПЛА над Ленинградской областью.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Шесть БПЛА сбито над Ленинградской областью, боевая работа продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбито шесть БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».

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