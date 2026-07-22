Два человека пострадали при атаке БПЛА на складской комплекс в Невинномысске

Два человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Невинномысск в ночь на среду 22 июля. Об этом информировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Люди пострадали, когда беспилотник упал на складское помещение, написал чиновник в Telegram-канале.
«Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы. По оперативной информации, есть двое пострадавших. Им оказывается необходимая медпомощь, угрозы жизни нет», — сообщил он, уточнив, что угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется.
Накануне пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщила об эвакуации логистического комплекса.
«Логистический комплекс компании в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — сказано в релизе.
Логистический комплекс Wildberries в Краснодаре был эвакуирован в ночь на 22 июля.
Напомним, утром 18 июля БПЛА ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Котовске (7 погибших, 25 раненых) и Электростали (1 погибший, 37 раненых).