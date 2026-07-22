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Два человека пострадали при атаке БПЛА на складской комплекс в Невинномысске

Губернатор Владимиров: В Невинномысске из-за БПЛА загорелся складской комплекс.

Источник: Комсомольская правда

Два человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Невинномысск в ночь на среду 22 июля. Об этом информировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Люди пострадали, когда беспилотник упал на складское помещение, написал чиновник в Telegram-канале.

«Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы. По оперативной информации, есть двое пострадавших. Им оказывается необходимая медпомощь, угрозы жизни нет», — сообщил он, уточнив, что угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется.

Накануне пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщила об эвакуации логистического комплекса.

«Логистический комплекс компании в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — сказано в релизе.

Логистический комплекс Wildberries в Краснодаре был эвакуирован в ночь на 22 июля.

Напомним, утром 18 июля БПЛА ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Котовске (7 погибших, 25 раненых) и Электростали (1 погибший, 37 раненых).

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