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При падении БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека

Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения для оказания необходимой помощи.

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Об этом сообщили в Оперативном штабе Кубани.

«Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения для оказания необходимой помощи», — сообщили в оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома. Также в станице Динской повреждения получили два частных домовладения. В Армавире в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза. На месте работают оперативные и специальные службы, информация уточняется.

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