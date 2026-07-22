При падении БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Об этом сообщили в Оперативном штабе Кубани.
«Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения для оказания необходимой помощи», — сообщили в оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома. Также в станице Динской повреждения получили два частных домовладения. В Армавире в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза. На месте работают оперативные и специальные службы, информация уточняется.
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