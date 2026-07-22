Стало известно о нежелании Украины получать от Польши истребители МиГ-29

Украина больше не стремится получить от Польши истребители МиГ-29, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.
Собеседник уточнил, что украинские формирования осведомлены о техническом состоянии этих боевых самолётов, которые оставались у польской стороны. Он отметил, что ВСУ перестали проявлять интерес к упомянутым истребителям якобы из-за того, что считают аппараты недостаточно ценными без проведения ремонта, который потребует существенных затрат.
«Вывод был такой, что самолёты нуждаются в дорогостоящем ремонте и модернизации», — сказал источник.
Собеседник пояснил, что Польше и Украине не удалось договориться, кто именно будет финансировать такие работы. Он добавил, что этим вопросом не хочет заниматься ни одна из сторон.
Напомним, 6 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина выразила готовность передать Варшаве технологии БПЛА в обмен на МиГ-29. Он уточнил, что польская сторона располагает 14 такими истребителями. Их эксплуатационный ресурс будет полностью исчерпан до 2028 года.
11 июля Косиняк-Камыш отметил, что Польша не против обсуждать вопросы модернизации МиГ-29, передаваемых Киеву, но финансирование работ необходимо вести за счёт Украины.