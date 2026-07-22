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Жители рассказали о десятках мощных взрывов в Краснодаре в момент атаки БПЛА

Несколько десятков мощных взрывов прогремели в Краснодаре, который в среду под утро подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Об этом пишет 93.ru со ссылкой на очевидцев.

По данным местных жителей, налет БПЛА на город начался около 3.30 по местному времени — именно тогда прогремели первые взрывы.

«Я не спала. Их было не меньше 30. И до сих пор где-то отдаленно взрывается что-то. Весь Комсомольский бахает», — приводит издание слова одной из горожанок.

Люди отмечают, что громкие хлопки раздавались в разных частях города. При этом взрывы были такой силы, что срабатывали сигнализации на машинах. В квартирах при этом тряслись стены.

«На ГМР и взрывы, и сирена! Спим в коридоре все! Очень страшно!», — сказал еще один очевидец.

Напомним, о том, что Краснодар подвергся массированной атаке БПЛА, ранее сообщил мэр Евгений Наумов. Он отметил, что в городе включились сирены воздушной тревоги, а силы ПВО ведут отражение налета.

Позднее в оперштабе региона проинформировали о том, что в Краснодаре фрагменты беспилотников повредили два многоквартирных дома. Помимо этого, обломки БПЛА упали на складской комплекс, вызвав сильный пожар. В результате ЧП пострадали три человека.

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