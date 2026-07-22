В Кремле прокомментировали ситуацию у Wildberries после атак на склады

Новые герои появились у Котовске Тамбовской области. Павел Жмылев и Андрей Николаев спасли людей во время атаки на склад. Они услышали грохоты около часа ночи 18 июля. После экстренного собрания всех сотрудников отпустили домой. Однако не у всех были автомобили. Многие добираются до работы на общественном транспорте. Эти люди оставались на складе и дальше. Тогда Герои собрали оставшихся сотрудников и отвели в безопасное место.