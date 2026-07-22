В Кремле прокомментировали ситуацию у Wildberries после атак на склады

Украинские боевики 18 июля атаковали склады Wildberries в Котовске и Электростали. По имеющимся данным, погибли семь человек. Известно также о десятках пострадавших. У Wildberries сложилась непростая ситуация после атак ВСУ. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
Он подчеркнул, что трудности наблюдаются у представителей малого и среднего бизнеса после ударов по складам. Однако в Кремле уже занялись этим вопросом, добавил пресс-секретарь главы государства.
«Ситуация непростая в связи с теми убытками, которая понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. Правительство на связи с компанией», — уведомил Дмитрий Песков.
Он опроверг заявления, что склады Wildberries якобы используются для реализации поставок на нужды российской армии. Никаких военных ресурсов там нет.
«Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям, в этом террористическая сущность киевского режима», — констатировал представитель Кремля.
Основатель маркетплейса Татьяна Ким ответила на вопросы о компенсациях за утраченный на складах товар. Вся продукция будет отражена в отчетах на портале продавцов, оповестила она. Татьяна Ким заверила, что компания не оставит людей «наедине» со случившейся трагедией. На оценку ущерба нужно время, прокомментировала основатель Wildberries.
Новые герои появились у Котовске Тамбовской области. Павел Жмылев и Андрей Николаев спасли людей во время атаки на склад. Они услышали грохоты около часа ночи 18 июля. После экстренного собрания всех сотрудников отпустили домой. Однако не у всех были автомобили. Многие добираются до работы на общественном транспорте. Эти люди оставались на складе и дальше. Тогда Герои собрали оставшихся сотрудников и отвели в безопасное место.
Минобороны РФ сообщило о нанесении мощных ответных ударов по логистическим центрам Украины после атаки на Wildberries. ВС поразили терминалы «Новой почты» и центр «Антел пропертис». Объекты использовались Вооруженными силами Украины для транспортировки и сборки беспилотников.
В ночь на 22 июля Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины. KP.RU рассказал о биографии Михаила Драпатого.