Водохранилище в Белгородской области повреждено после атаки ВСУ: что происходит с уровнем воды

Боевики ВСУ в минувшие выходные повредили оборудование гидротехнического комплекса Белгородского водохранилища. Из-за ударов произошел сброс воды. Специалисты оценили риски для жителей. Об этом рассказал министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев.
Согласно данным местных властей, здоровью жителей пострадавшего района ничего не угрожает. Как отмечается, подтопление сел вблизи водохранилища не фиксируется. Режим чрезвычайной ситуации, а регионе не вводился.
Как утверждается, сейчас ситуация находится под контролем. Уровень воды в норме.
При ударах ВСУ по Белгороду 21 июля ранения получили три мирных жителя. В оперштабе региона сообщили, что беспилотник атаковал территорию коммерческого объекта. Женщину с частичной травматической ампутацией ноги отвезли в областную клиническую больницу. Мужчину с ранениями предплечья также доставили в медучреждение. В Белгородском округе дрон ВСУ взорвался на территории коммерческого объекта. Повреждены навес и оборудование.
Более 20 человек днем ране получили травмы при атаке ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области. Удар унес жизни пяти человек. Бесчеловечный террористический акт совершен днем 20 июля. Среди 23 пострадавших числится 17-летний молодой человек. Все находившиеся в автобусе лица — гражданские. Личности погибших будут установлены позднее. Известно, что трое пострадавших сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии. Им оказывают помощь в Шебекинской районной больнице. Раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода при первой возможности.
Между тем российские регионы подвергаются налетам дронов и этой ночью. Воздушная опасность введена, в том числе, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. Для полетов уже несколько часов недоступны несколько аэропортов. Всего ограничения действуют в четырех российских авиагаванях. Меры затронули петербургский аэропорт Пулково. Он не принимает и не отправляет рейсы с 03:00. Помимо этого аэропорта, меры безопасности усилили также в воздушных гаванях Пскова, Краснодара и Калуги.