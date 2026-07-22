Водохранилище в Белгородской области повреждено после атаки ВСУ: что происходит с уровнем воды

Между тем российские регионы подвергаются налетам дронов и этой ночью. Воздушная опасность введена, в том числе, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. Для полетов уже несколько часов недоступны несколько аэропортов. Всего ограничения действуют в четырех российских авиагаванях. Меры затронули петербургский аэропорт Пулково. Он не принимает и не отправляет рейсы с 03:00. Помимо этого аэропорта, меры безопасности усилили также в воздушных гаванях Пскова, Краснодара и Калуги.