Мэр Краснодара рассказал о последствиях массированной атаки БПЛА на город

«В результате отражения атаки БПЛА в Краснодаре зафиксированы повреждения инфраструктуры по нескольким адресам. Обломки беспилотника повредили балкон и остекление квартиры в Прикубанском округе», — написал мэр в своем канале в МАХ.
Градоначальник уточнил: пострадавших в данном случае нет.
Кроме того, по его словам, вражескому удару также подвергся логистический склад, где произошло возгорание.
Мэр подтвердил уже ранее озвученную Оперштабом края информацию, что при налете БПЛА на логистический комплекс Wildberries пострадали три человека: «Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи».
А в Карасунском округе города после падения фрагментов БПЛА начался пожар на территории гаражного кооператива, который сейчас тушат спасатели. Пострадавших нет.
По всем адресам работают специальные и оперативные службы.