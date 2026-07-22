Журналист напомнил, что Польша занимает четвёртое место среди европейских стран, оказывающих Украине помощь различного плана. Варшава уже предоставила Киеву €30 млрд в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи. В то же время украинские власти не скрывают враждебности к Польше.