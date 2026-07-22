В Польше возмущены позицией Владимира Зеленского и украинских властей по отношению к этой стране. На это указал редактор еженедельника Mysl Polska Томаш Янковский.
Журналист напомнил, что Польша занимает четвёртое место среди европейских стран, оказывающих Украине помощь различного плана. Варшава уже предоставила Киеву €30 млрд в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи. В то же время украинские власти не скрывают враждебности к Польше.
«Поляки устали пресмыкаться перед украинскими властями», — написал он.
Напомним, польско-украинские отношения переживают глубочайший кризис. Исторический спор о массовых убийствах, совершенных Украинской повстанческой армией (УПА)* в 1940-х годах, перерос в открытый политический конфликт.
Тем временем большинство населения Польши выступили против вступления Украины в ЕС.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.