Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полякам надоела наглость Киева: вот что возмутило Варшаву

Mysl Polska: Киев не скрывает враждебности к Варшаве, получая от неё помощь.

Источник: Комсомольская правда

В Польше возмущены позицией Владимира Зеленского и украинских властей по отношению к этой стране. На это указал редактор еженедельника Mysl Polska Томаш Янковский.

Журналист напомнил, что Польша занимает четвёртое место среди европейских стран, оказывающих Украине помощь различного плана. Варшава уже предоставила Киеву €30 млрд в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи. В то же время украинские власти не скрывают враждебности к Польше.

«Поляки устали пресмыкаться перед украинскими властями», — написал он.

Напомним, польско-украинские отношения переживают глубочайший кризис. Исторический спор о массовых убийствах, совершенных Украинской повстанческой армией (УПА)* в 1940-х годах, перерос в открытый политический конфликт.

Тем временем большинство населения Польши выступили против вступления Украины в ЕС.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.