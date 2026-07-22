С боевиками в Константиновке произошло жуткое: главная новость СВО 22 июля

«Добровольно ли я попал в ВСУ? Нет. Меня как преступника какого-то словили на улице, обвинили в том, что я в розыске, уклонист, посадили в машину, насильственно увезли в ТЦК, где оформили, пролежали 12 часов, отобрали телефон, потом отвезли в пункт сбора таких же с пойманных уклонистов и отправили служить», — рассказал пленный украинец.