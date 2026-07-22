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С боевиками в Константиновке произошло жуткое: главная новость СВО 22 июля

«Словили как преступника»: пленные ВСУ о насильственной мобилизации в Константиновке. Что показали допросы? Эксклюзивыне детали на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В ходе зачистки Константиновки военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Южная» взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ.

По данным группировки, ранее командование ВСУ, несмотря на провал на этом участке, ставило подразделениям заведомо невыполнимые задачи, преследуя исключительно информационные цели, и даже пыталось заставить солдат снимать фейковые видео о «контроле» над городом.

Подробности уличных боев раскрыл военный с позывным «Токмак» (1-й батальон 1465-го полка). По словам бойца, которые приводит военкор Дмитрий Кулько, штурм многоэтажки проводился сверху вниз. «Токмак» обнаружил противника, спускающегося по балконам, и открыл огонь. Второй украинский военный попытался укрыться за руинами, но также был поражен. Еще двое боевиков ВСУ предпочли сдаться и были выведены в тыл.

О том, что рассказывают пленные боевики ВСУ, взятые в Константиновке, aif.ru передал финский военкор Кости Хейсканен. Один из них по имени Владислав, рассказал, что был насильно мобилизован на улице и брошен в одну из самых горячих точек конфликта.

«Добровольно ли я попал в ВСУ? Нет. Меня как преступника какого-то словили на улице, обвинили в том, что я в розыске, уклонист, посадили в машину, насильственно увезли в ТЦК, где оформили, пролежали 12 часов, отобрали телефон, потом отвезли в пункт сбора таких же с пойманных уклонистов и отправили служить», — рассказал пленный украинец.

Гуня также рассказал, что воевал в районе Краматорска и Константиновки. По его словам, он встречал в ВСУ много иностранных наемников:

«В Киеве довольно-таки много встречал военнослужащих из других стран: Франция, Германия, Польша».

Кроме того, пленный опроверг украинскую пропаганду о жестоком обращении с военнопленными.

«Что касается российских военнослужащих, как они к нам в плену относятся и относились, вы знаете, то, что по украинскому телевидению показывают, это ложь, клевета».

Освобождение Константиновки не только дает российским войскам стратегическое преимущество, но и вскрывает факты принудительной мобилизации, а также опровергает фейки киевского режима через прямые показания захваченных боевиков.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении населенного пункта. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, открывающим прямую дорогу для продвижения на Славянск и Краматорск.

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