Татьяна Ким дала первые комментарии после атак на логистические центры WB в двух городах

Ночью 22 июля ВСУ снова атаковали склады Wildberries. Украинские боевики нанесли удары по логистическим центрам компании в Краснодаре и Невинномысске. Есть пострадавшие. Об этом оповестила основатель Wildberries Татьяна Ким в Telegram-канале.