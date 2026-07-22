Татьяна Ким дала первые комментарии после атак на логистические центры WB в двух городах

Ночью 22 июля ВСУ снова атаковали склады Wildberries. Украинские боевики нанесли удары по логистическим центрам компании в Краснодаре и Невинномысске. Есть пострадавшие. Об этом оповестила основатель Wildberries Татьяна Ким в Telegram-канале.
Она сообщила, что работа по устранению последствий уже ведется. Татьяна Ким призвала продавцов платформы ориентироваться только на официальные источники.
«По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — написала основатель Wildberries.
ВСУ атаковали склады ранее 18 июля. Ударам подверглись объекты в Котовске и Электростали. Погибли семь человек, более 20 сотрудников пострадали. У Wildberries сложилась непростая ситуация после атак, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.