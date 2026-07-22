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Татьяна Ким дала первые комментарии после атак на логистические центры WB в двух городах

Татьяна Ким заявила о пострадавших после новой атаки ВСУ на склады Wildberries.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 22 июля ВСУ снова атаковали склады Wildberries. Украинские боевики нанесли удары по логистическим центрам компании в Краснодаре и Невинномысске. Есть пострадавшие. Об этом оповестила основатель Wildberries Татьяна Ким в Telegram-канале.

Она сообщила, что работа по устранению последствий уже ведется. Татьяна Ким призвала продавцов платформы ориентироваться только на официальные источники.

«По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — написала основатель Wildberries.

ВСУ атаковали склады ранее 18 июля. Ударам подверглись объекты в Котовске и Электростали. Погибли семь человек, более 20 сотрудников пострадали. У Wildberries сложилась непростая ситуация после атак, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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