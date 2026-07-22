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Угрозу БПЛА в Краснодаре отменили

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города.

Мэр призвал жителей в случае обнаружения обломков БПЛА не приближаться к ним, сообщить о находке по телефону 112, не допускать к месту посторонних до прибытия экстренных служб и воздержаться от фотофиксации. Кроме того, гражданам рекомендовано не отвечать на вопросы о подобных находках в комментариях к публикациям в социальных сетях и мессенджерах.

Ранее власти сообщали, что в результате отражения атаки БПЛА в Краснодаре были зафиксированы повреждения инфраструктуры по нескольким адресам. В Прикубанском округе обломки беспилотника повредили балкон и остекление квартиры, пострадавших нет. Также в результате удара произошло возгорание на территории логистического склада. По данным властей, пострадали три человека, они были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

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