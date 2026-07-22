Татьяна Ким рассказала о последствиях атаки на логистический центр WB в Краснодаре

Основатель Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале сообщила об атаке на логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске, произошедшей в ночь на 22 июля. По ее словам, совместно с профильными службами ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.