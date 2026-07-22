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Татьяна Ким рассказала о последствиях атаки на логистический центр WB в Краснодаре

Основатель Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале сообщила об атаке на логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске, произошедшей в ночь на 22 июля. По ее словам, совместно с профильными службами ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.

Источник: Коммерсантъ

Как отметила госпожа Ким, приоритетом компании остается безопасность сотрудников. Она поблагодарила персонал за оперативную эвакуацию людей. По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие, которым будет оказана необходимая помощь.

Основатель Wildberries также обратилась к партнерам компании с просьбой ориентироваться исключительно на официальную информацию, публикуемую на портале продавца.

По словам Татьяны Ким, атаки были направлены против объектов, где работают сотрудники компании, однако, несмотря на произошедшее, Wildberries намерена продолжить работу.

Как сообщалось ранее, в Краснодаре при падении обломков беспилотного летательного аппарата на складской комплекс пострадали три человека. По уточненной информации регионального оперштаба, пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

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