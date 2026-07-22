БПЛА «Севера» за сутки уничтожили шесть пикапов ВСУ в Сумской области

«В Сумской области нанесли прицельные удары по обнаруженным в нашей зоне ответственности пикапам противника… Всего за сутки расчетами роты были уничтожены 6 пикапов ВСУ», — рассказал командир роты БПЛА «Севера» с позывным Волхов.
Он уточнил, что пикапы использовались врагом для подвоза боеприпасов.
«Операторы роты беспилотных систем группировки войск “Север” ведут круглосуточную воздушную разведку и работают над пресечением попыток перемещения техники противника», — сообщил он.
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