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ВС России поразили батарею берегового ракетного комплекса под Одессой

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ВС РФ поразили в населенном пункте Ковалевка в Одесской области Украины батарею берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

В среду ночью ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области.

«В населенном пункте Ковалевка (поражена — ред) батарея берегового ракетного комплекса “Нептун” ВСУ», — говорится в сообщении.

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