ВС России поразили батарею берегового ракетного комплекса под Одессой

В среду ночью ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области.
«В населенном пункте Ковалевка (поражена — ред) батарея берегового ракетного комплекса “Нептун” ВСУ», — говорится в сообщении.
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