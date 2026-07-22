ВС РФ нанесли удары по порту Одессы и логистическим объектам ВСУ

Минобороны России в среду сообщило, что Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по украинским портам, которые задействуются в интересах ВСУ. В результате атаки были поражены два морских судна, а также объекты, предназначенные для военных грузов и топлива, расположенные в порту Одессы.