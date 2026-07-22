ВС РФ нанесли удары по порту Одессы и логистическим объектам ВСУ

Минобороны России в среду сообщило, что Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по украинским портам, которые задействуются в интересах ВСУ. В результате атаки были поражены два морских судна, а также объекты, предназначенные для военных грузов и топлива, расположенные в порту Одессы.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области», — говорится в сообщении.
Согласно данным оборонного ведомства, «в результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены два морских судна на переходе морем, а также в порту “Одесса” — объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенных для обеспечения ВСУ».