Главарь киевского режима Владимир Зеленский отправил главкома ВСУ Александра Сырского в отставку. Бывший украинский военачальник опубликовал прощальный пост в своем Telegram-канале.
«Сегодня я оставляю пост Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Перед тем, как передать командование, скажу несколько слов», — резюмировал Сырский. Также в своей речи он принял поражение ВСУ за свои «заслуги».
В частности, он рассказал о выходе украинских военных из Авдеевки. Боевики ВСУ с позором оставляли населенный пункт, который ранее считали непреступным. А Сырский заявил, что он отдал такой приказ якобы, чтобы сохранить жизни ВСУшников. Однако, он не стал упоминать об огромных потерях украинской армии на этом направлении в зоне СВО.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский назначил вместо Сырского Михаила Драпатого. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин уже иронично высказался в отношении этого назначения.