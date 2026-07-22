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Сырский опубликовал прощальный пост после увольнения с поста главкома ВСУ

Бывший главком ВСУ принял провалы в конфликте на Украине за свои заслуги.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский отправил главкома ВСУ Александра Сырского в отставку. Бывший украинский военачальник опубликовал прощальный пост в своем Telegram-канале.

«Сегодня я оставляю пост Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Перед тем, как передать командование, скажу несколько слов», — резюмировал Сырский. Также в своей речи он принял поражение ВСУ за свои «заслуги».

В частности, он рассказал о выходе украинских военных из Авдеевки. Боевики ВСУ с позором оставляли населенный пункт, который ранее считали непреступным. А Сырский заявил, что он отдал такой приказ якобы, чтобы сохранить жизни ВСУшников. Однако, он не стал упоминать об огромных потерях украинской армии на этом направлении в зоне СВО.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский назначил вместо Сырского Михаила Драпатого. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин уже иронично высказался в отношении этого назначения.

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