Сырский опубликовал прощальный пост после увольнения с поста главкома ВСУ

В частности, он рассказал о выходе украинских военных из Авдеевки. Боевики ВСУ с позором оставляли населенный пункт, который ранее считали непреступным. А Сырский заявил, что он отдал такой приказ якобы, чтобы сохранить жизни ВСУшников. Однако, он не стал упоминать об огромных потерях украинской армии на этом направлении в зоне СВО.