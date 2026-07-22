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Участника СВО из Челябинской области признали дезертиром, пока он лечился

Избавиться от позорного статуса помогла уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

Источник: 1obl.ru

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко помогла бойцу СВО защитить свое доброе имя. Пока мужчина проходил лечение после ранений, его признали ушедшим в самоволку. Уполномоченный восстановила справедливый статус.

Уроженец Челябинской области получил тяжелые осколочные ранения на СВО. Ему дали 30 суток отпуска по болезни. В это время он должен был пройти медицинское освидетельствование, чтобы определить, годен ли к дальнейшей службе. Однако состояние мужчины ухудшилось. Он обратился к врачам и направил в свою воинскую часть рапорт с медицинскими документами, подтверждающими, что он находится на лечении.

Несмотря на это, военно-следственные органы объявили его в розыск. Ему присвоили статус «самовольно оставивший часть». Когда боец узнал об этом, он сам приехал в часть, чтобы продолжить службу. Но статус так и не сняли.

Только после вмешательства уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко военная прокуратура провела проверку. В итоге к должностным лицам части применили дисциплинарные меры. Статус военнослужащего изменили. Правда, теперь на «без вести пропавший», так как во время выполнения боевой задачи связь с бойцом была потеряна.

«Несложно представить, какое эмоциональное потрясение переживают близкие бойца. Но важно, что в это трудное время за семьей сохраняются все положенные меры социальной поддержки», — говорит Юлия Сударенко.

Ранее омбудсмен помогла вернуть выплаты семье пропавшего на СВО бойца, а мобилизованному челябинцу — вернуться к жене‑инвалиду и дочери.