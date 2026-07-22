Участника СВО из Челябинской области признали дезертиром, пока он лечился

Уроженец Челябинской области получил тяжелые осколочные ранения на СВО. Ему дали 30 суток отпуска по болезни. В это время он должен был пройти медицинское освидетельствование, чтобы определить, годен ли к дальнейшей службе. Однако состояние мужчины ухудшилось. Он обратился к врачам и направил в свою воинскую часть рапорт с медицинскими документами, подтверждающими, что он находится на лечении.