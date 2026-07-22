Отставка Александра Сырского с поста главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет результатом борьбы различных групп влияния за контроль над бюджетом Министерства обороны. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за Владимиром Зеленским. Поэтому здесь их главная задача — разделить тот бюджет, который в этом году составил примерно 100 млрд долларов», — сказал он.
Мирошник подчеркнул, что противостояние связано с многомиллиардным финансированием армии, однако смена главкома не изменит общего курса Киева. По мнению дипломата, украинскому руководству требуется более удобная и управляемая фигура для реализации решений Банковой.
Напомним, Зеленский назначил на пост главкома ВСУ Михаила Драпатого. Бывший украинский военачальник опубликовал прощальный пост, приняв поражение ВСУ за свои «заслуги».