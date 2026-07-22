Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России прокомментировали отставку Сырского

Мирошник: отставка Сырского может быть результатом давления внешних сил.

Источник: Комсомольская правда

Отставка Александра Сырского с поста главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет результатом борьбы различных групп влияния за контроль над бюджетом Министерства обороны. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за Владимиром Зеленским. Поэтому здесь их главная задача — разделить тот бюджет, который в этом году составил примерно 100 млрд долларов», — сказал он.

Мирошник подчеркнул, что противостояние связано с многомиллиардным финансированием армии, однако смена главкома не изменит общего курса Киева. По мнению дипломата, украинскому руководству требуется более удобная и управляемая фигура для реализации решений Банковой.

Напомним, Зеленский назначил на пост главкома ВСУ Михаила Драпатого. Бывший украинский военачальник опубликовал прощальный пост, приняв поражение ВСУ за свои «заслуги».

Узнать больше по теме
Биография Александра Сырского
Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше