В МИД России прокомментировали отставку Сырского

«Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за Владимиром Зеленским. Поэтому здесь их главная задача — разделить тот бюджет, который в этом году составил примерно 100 млрд долларов», — сказал он.