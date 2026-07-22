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Для тушения склада Wildberries в Краснодаре привлекут вертолет

На месте работают более 100 человек.

Источник: кадр из видео, оперативный штаб

В Краснодаре продолжают тушить масштабный пожар на складе Wildberries. Для борьбы с огнем привлекут вертолет.

Утром 22 июля пожар тушат более 105 человек и 37 спецмашин, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Напомним, логистический центр Wildberries в Краснодаре был атакован беспилотниками минувшей ночью. Такую же атаку предприняли ВСУ на склад маркетплейса в Невинномысске. Инциденты на обоих объектах подтвердила основательница компании Татьяна Ким.

На обоих складах эвакуировали персонал. Восемь человек пострадали: трое — в Краснодаре и пятеро — в Невинномысске.

На прошлой неделе БПЛА атаковали крупнейшие логистический центры Wildberries в Электростали (Подмосковье) и Котовске (Тамбовская область). Тогда погибли восемь человек, еще 61 — пострадал. Товаров на миллионы рублей лишились сотни продавцов.

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