Для тушения склада Wildberries в Краснодаре привлекут вертолет

В Краснодаре продолжают тушить масштабный пожар на складе Wildberries. Для борьбы с огнем привлекут вертолет.
Утром 22 июля пожар тушат более 105 человек и 37 спецмашин, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Напомним, логистический центр Wildberries в Краснодаре был атакован беспилотниками минувшей ночью. Такую же атаку предприняли ВСУ на склад маркетплейса в Невинномысске. Инциденты на обоих объектах подтвердила основательница компании Татьяна Ким.
На обоих складах эвакуировали персонал. Восемь человек пострадали: трое — в Краснодаре и пятеро — в Невинномысске.
На прошлой неделе БПЛА атаковали крупнейшие логистический центры Wildberries в Электростали (Подмосковье) и Котовске (Тамбовская область). Тогда погибли восемь человек, еще 61 — пострадал. Товаров на миллионы рублей лишились сотни продавцов.