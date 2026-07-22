Число пострадавших при атаке БПЛА на склад в Краснодаре увеличилось до 10. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.
Четверо пострадавших доставлены в больницы. Еще шестерым помощь оказали амбулаторно.
Напомним, пожар на складе после атаки БПЛА продолжают тушить 105 человек, задействовано более 37 единиц спецтехники. К ликвидации возгорания привлекли вертолет.
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