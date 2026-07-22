Утром 22 июля маркетплейс Wildberries приостановил работу складов в Краснодаре и Невинномысске, которые были атакованы БПЛА. Об этом сообщает в Telegram-канале «WB партнеры».
Товары, которые должны были доставить на эти склады, можно привезти на любой другой склад или отменить доставку. С 22 июля стоимость хранения продукции на атакованных складах начисляться не будет, указано в сообщении.
Напомним, в результате атаки на склады Wildberries есть пострадавшие. Первоначально сообщалось, что в Краснодаре на этом объекте ранены 8 человек. По уточнённым данным губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, раненых десять. Трое из них в тяжёлом состоянии, ещё одни — в состоянии средней тяжести, их госпитализировали. Ещё шесть человек продолжат лечиться амбулаторно. На складе после удара БПЛА возник пожар, тушение продолжается, планируется привлечь пожарный вертолёт.
В Невинномысске, по информации губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, при атаке на склад Wildberries пострадали пять человек. Госпитализация потребовалась только одному из них, угрозы жизни нет. К тушению склада привлечён вертолёт.