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Wildberries приостановил работу складов в Краснодаре и Невинномысске

По обновлённым данным, пострадали в общей сложности 15 человек.

Источник: Югополис

Утром 22 июля маркетплейс Wildberries приостановил работу складов в Краснодаре и Невинномысске, которые были атакованы БПЛА. Об этом сообщает в Telegram-канале «WB партнеры».

Товары, которые должны были доставить на эти склады, можно привезти на любой другой склад или отменить доставку. С 22 июля стоимость хранения продукции на атакованных складах начисляться не будет, указано в сообщении.

Напомним, в результате атаки на склады Wildberries есть пострадавшие. Первоначально сообщалось, что в Краснодаре на этом объекте ранены 8 человек. По уточнённым данным губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, раненых десять. Трое из них в тяжёлом состоянии, ещё одни — в состоянии средней тяжести, их госпитализировали. Ещё шесть человек продолжат лечиться амбулаторно. На складе после удара БПЛА возник пожар, тушение продолжается, планируется привлечь пожарный вертолёт.

В Невинномысске, по информации губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, при атаке на склад Wildberries пострадали пять человек. Госпитализация потребовалась только одному из них, угрозы жизни нет. К тушению склада привлечён вертолёт.

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