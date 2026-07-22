Wildberries приостановил работу складов в Краснодаре и Невинномысске

Напомним, в результате атаки на склады Wildberries есть пострадавшие. Первоначально сообщалось, что в Краснодаре на этом объекте ранены 8 человек. По уточнённым данным губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, раненых десять. Трое из них в тяжёлом состоянии, ещё одни — в состоянии средней тяжести, их госпитализировали. Ещё шесть человек продолжат лечиться амбулаторно. На складе после удара БПЛА возник пожар, тушение продолжается, планируется привлечь пожарный вертолёт.