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ВС России поразили доставляющие грузы для ВСУ сухогруз и балкер около Одессы

ВС России нанесли удары по двум судам в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по двум судам в Черном море. Об этом в среду, 22 июля, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Как передает российское военное ведомство, атаки произошли на переходе морем в 15 и 53 километрах юго-восточнее Одессы.

Целями ВС России стали сухогруз и балкер, которые осуществляли доставку материальных средств и грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порты Одессы и Черноморска.

Накануне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил, почему порты Одессы считаются законными военными целями. Дипломат отметил, что российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области являются полностью оправданными и закономерными, так как этот морской маршрут используется для круглосуточной доставки иностранных вооружений на территорию Украины.

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