Накануне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил, почему порты Одессы считаются законными военными целями. Дипломат отметил, что российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области являются полностью оправданными и закономерными, так как этот морской маршрут используется для круглосуточной доставки иностранных вооружений на территорию Украины.