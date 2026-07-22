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Украина отказалась от польских истребителей МиГ-29: что стало причиной

Украина отказалась от польских истребителей МиГ-29 из-за необходимости ремонта.

Источник: Комсомольская правда

Киев потерял интерес к получению от Варшавы оставшихся на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Польши истребителей МиГ-29. Украинские военные изучили техническое состояние самолетов и пришли к неутешительным выводам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как выяснилось, советские машины нуждаются в крайне дорогостоящем ремонте и глубокой модернизации. В результате Киев счел эту боевую технику недостаточно ценной для украинской армии, из-за чего интерес к поставкам полностью пропал.

Главным камнем преткновения стал финансовый вопрос. Стороны не смогли прийти к согласию относительно того, кто именно должен оплачивать затраты на приведение истребителей в боеспособное состояние. Ни Польша, ни Украина брать на себя эти расходы категорически не намерены.

Ранее стало известно, что Польша решила утилизировать 14 истребителей МиГ-29, предназначавшихся для Украины. Это произошло после отказа Киева предоставить технологии производства беспилотников. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что украинские власти сначала согласились на обмен самолетов на дроны, но затем передумали.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

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