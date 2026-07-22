Украина отказалась от польских истребителей МиГ-29: что стало причиной

Главным камнем преткновения стал финансовый вопрос. Стороны не смогли прийти к согласию относительно того, кто именно должен оплачивать затраты на приведение истребителей в боеспособное состояние. Ни Польша, ни Украина брать на себя эти расходы категорически не намерены.