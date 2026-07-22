Обломки БПЛА повредили пятиэтажный дом в Пашковском микрорайоне Краснодара

«В Пашковском микрорайоне обломки БПЛА повредили крышу и окна в 5-этажном многоквартирном доме. Пострадавших нет. На месте работают специальные и оперативные службы», — сказал глава города.
Ранее мэр сообщал о повреждениях инфраструктуры по нескольким адресам, в том числе в Прикубанском и Карасунском округах, а также о возгорании на логистическом складе.
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