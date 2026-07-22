Эксперт объяснил, почему удары по портам Одессы критичны для ВСУ

Поводом для его комментария стала реакция президента Украины Владимира Зеленского на атаки по объектам в Одессе: украинский лидер возмущен российскими ударами и призвал ввести новый санкционный пакет против Москвы.
Матвийчук пояснил, что Одесса и область — это ключевая инфраструктурная зона и крупнейшая морская коммуникация. В нее входят морской грузовой порт Черноморский и Днепро-Бугский морской торговый порт. Эти объекты задействованы в транспортировке грузов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнул эксперт.
«Исходя из данных, портовая инфраструктура из строя выведена вся. Очень много повреждено сухогрузов и контейнеровозов, которые стояли на погрузке-разгрузке. Более 200 судов находятся в ремонте и не могут выйти, чтобы продолжить плавание. Эти удары будут систематические и плановые, так как поставлена задача полностью отрезать Украину от Черного моря», — рассказал собеседник «Ленты.ру».
Ранее в Минобороны России сообщили, что армия нанесла очередной удар по портам Одессы. В ведомстве уточнили: российские военные атаковали места разгрузки и хранения грузов, предназначенных для ВСУ.