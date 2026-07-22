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Эксперт объяснил, почему удары по портам Одессы критичны для ВСУ

Удары по портовой инфраструктуре Одессы напрямую снижают боеспособность украинской армии. Через этот регион идет переброска тяжелой техники и безэкипажных катеров. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Поводом для его комментария стала реакция президента Украины Владимира Зеленского на атаки по объектам в Одессе: украинский лидер возмущен российскими ударами и призвал ввести новый санкционный пакет против Москвы.

Матвийчук пояснил, что Одесса и область — это ключевая инфраструктурная зона и крупнейшая морская коммуникация. В нее входят морской грузовой порт Черноморский и Днепро-Бугский морской торговый порт. Эти объекты задействованы в транспортировке грузов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнул эксперт.

«Исходя из данных, портовая инфраструктура из строя выведена вся. Очень много повреждено сухогрузов и контейнеровозов, которые стояли на погрузке-разгрузке. Более 200 судов находятся в ремонте и не могут выйти, чтобы продолжить плавание. Эти удары будут систематические и плановые, так как поставлена задача полностью отрезать Украину от Черного моря», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Минобороны России сообщили, что армия нанесла очередной удар по портам Одессы. В ведомстве уточнили: российские военные атаковали места разгрузки и хранения грузов, предназначенных для ВСУ.

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