Эксперт объяснил, почему удары по портам Одессы критичны для ВСУ

«Исходя из данных, портовая инфраструктура из строя выведена вся. Очень много повреждено сухогрузов и контейнеровозов, которые стояли на погрузке-разгрузке. Более 200 судов находятся в ремонте и не могут выйти, чтобы продолжить плавание. Эти удары будут систематические и плановые, так как поставлена задача полностью отрезать Украину от Черного моря», — рассказал собеседник «Ленты.ру».