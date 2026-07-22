Нардеп Гончаренко* ожидает, что митинги из-за отставки Федорова продолжатся

Ранее в МИД России с иронией прокомментировали отставку Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале поинтересовалась, уволены ли они за те самые «успехи на поле боя», которыми Владимир Зеленский хвастался перед западными партнерами, рассказывая, как эффективно были потрачены деньги, и прося новые транши.