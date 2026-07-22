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Нардеп Гончаренко* ожидает, что митинги из-за отставки Федорова продолжатся

Гончаренко* уверен, что митинги на Украине продолжатся в пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале сообщил, что протесты из-за отставки министра обороны Украины Михаила Федорова продолжатся в пятницу. Основное требование участников — вернуть Федорова на должность.

В своей публикации Гончаренко* также обратился к подписчикам с вопросом о планах на вечер пятницы.

Отставка Федорова спровоцировала волну протестов, охватившую Киев и другие крупные города Украины. Участники акций вышли на улицы городов с плакатами, гласящими «Руки прочь от Федорова». Экс-глава Минобороны Украины был уволен 14 июля.

Ранее в МИД России с иронией прокомментировали отставку Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале поинтересовалась, уволены ли они за те самые «успехи на поле боя», которыми Владимир Зеленский хвастался перед западными партнерами, рассказывая, как эффективно были потрачены деньги, и прося новые транши.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

Отставка главкома ВСУ Александра Сырского: Зеленского прогнули, но это только начало.

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