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Семье погибшего при атаке БПЛА в Армавире окажут помощь

Мэр Армавира пообещал помощь семье погибшего при атаке БПЛА в промзоне.

Источник: Комсомольская правда

Семье погибшего при атаке БПЛА в Армавире окажут помощь. Об этом сообщил глава города Андрей Харченко.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семья погибшего не останется без поддержки, администрация города окажет всю необходимую помощь, которая потребуется в этот непростой период», — написал мэр Армавира в соцсетях.

Напомним, ночью 22 июля в Краснодарском крае отразили атаку БПЛА. На территории нефтебазы в Северной промзоне погиб сотрудник. В Краснодаре в результате попадания обломков БПЛА пострадали 10 человек.

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