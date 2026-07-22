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ВС РФ уничтожили две пусковые установки ракетного комплекса «Нептун-2»

Российские военные ударили по военной технике ВСУ под Одессой.

Источник: Комсомольская правда

ВС РФ уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса «Нептун-2» ВСУ в 25 км от Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Кроме того, в районе населенного пункта Ковалевка (25 км северо-западнее Одессы) поражена батарея берегового ракетного комплекса Нептун-2, уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по двум судам в Черном море. По информации Минобороны России, атаки произошли на переходе морем в 15 и 53 километрах юго-восточнее Одессы.

Накануне, напомним, подразделения Минобороны России уничтожили за ночь 242 украинских дрона. Кроме того, ударами по Одесской области поражен логистический центр «Новой почты» и морские суда, которые использовали для транспортировки и хранения оружия и боеприпасов.

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