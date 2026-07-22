ВС РФ уничтожили две пусковые установки ракетного комплекса «Нептун-2»

Накануне, напомним, подразделения Минобороны России уничтожили за ночь 242 украинских дрона. Кроме того, ударами по Одесской области поражен логистический центр «Новой почты» и морские суда, которые использовали для транспортировки и хранения оружия и боеприпасов.