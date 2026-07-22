Министерство обороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ в Одесской области. Ключевым итогом операции стало уничтожение батареи берегового ракетного комплекса «Нептун-2» в районе населенного пункта Ковалевка, расположенного в 25 км северо-западнее Одессы. В результате точечного удара были ликвидированы две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина комплекса.
Помимо ликвидации ракетного вооружения, в ходе ночной операции была подавлена логистическая инфраструктура противника:
- Порты: В морском торговом порту Одессы поражены объекты, задействованные в перевалке и хранении военных грузов, а также уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для нужд ВСУ.
- Логистические центры: В черте Одессы нанесен удар по хабу компании «Новая Почта», который использовался украинскими формированиями для накопления имущества военного назначения.
- Морские цели: В акватории Черного моря (на удалении 15 и 53 км юго-восточнее Одессы) беспилотниками поражены два судна снабжения — балкер и сухогруз, доставлявшие военные грузы в порты Одессы и Черноморска.
Российские войска продолжают планомерную работу по уничтожению военной логистики и средств поражения противника.