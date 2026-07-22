ВС РФ уничтожили батарею ракетного комплекса «Нептун-2» под Одессой

Российские военные продолжают планомерное уничтожение военной инфраструктуры противника. В Одесской области нанесен удар по батарее «Нептун-2», в результате которого ликвидированы две пусковые установки. Также поражены объекты в морском порту Одессы, уничтожены резервуары с горючим и два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ.