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ВС РФ уничтожили батарею ракетного комплекса «Нептун-2» под Одессой

Российские военные продолжают планомерное уничтожение военной инфраструктуры противника. В Одесской области нанесен удар по батарее «Нептун-2», в результате которого ликвидированы две пусковые установки. Также поражены объекты в морском порту Одессы, уничтожены резервуары с горючим и два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Министерство обороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ в Одесской области. Ключевым итогом операции стало уничтожение батареи берегового ракетного комплекса «Нептун-2» в районе населенного пункта Ковалевка, расположенного в 25 км северо-западнее Одессы. В результате точечного удара были ликвидированы две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина комплекса.

Помимо ликвидации ракетного вооружения, в ходе ночной операции была подавлена логистическая инфраструктура противника:

  • Порты: В морском торговом порту Одессы поражены объекты, задействованные в перевалке и хранении военных грузов, а также уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для нужд ВСУ.
  • Логистические центры: В черте Одессы нанесен удар по хабу компании «Новая Почта», который использовался украинскими формированиями для накопления имущества военного назначения.
  • Морские цели: В акватории Черного моря (на удалении 15 и 53 км юго-восточнее Одессы) беспилотниками поражены два судна снабжения — балкер и сухогруз, доставлявшие военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

Российские войска продолжают планомерную работу по уничтожению военной логистики и средств поражения противника.

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