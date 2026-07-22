Эксперт: при главкоме Драпатом тактика ВСУ может ужесточиться

По его словам, кадровая перестановка в Киеве — результат давления западных кураторов. Именно они, как считает эксперт, продолжают управлять процессами в украинском руководстве.
Дандыкин отметил, что Драпатый находится в розыске в России, на него заведено уголовное дело. Новому главкому 43 года. Эксперт назвал его «чисто лондонским продуктом» и напомнил, что тот получал премию по окончании британской академии. Дандыкин предположил, что на назначении Драпатого настояли кураторы Владимира Зеленского из Лондона. «Просто так таких людей не поставят главкомом ВСУ», — добавил собеседник NEWS.ru.
«Думаю, с его приходом террористическая составляющая украинских подразделений ужесточится в плане ударов по мирным людям. Активизируются действия в приграничье. Драпатый — откровенный продукт незалежной Украины, проповедующей неонацизм бандеровского толка», — пояснил Дандыкин.
Ранее Александр Сырский объявил о своем уходе с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В прощальном заявлении, которое появилось в его Telegram-канале, генерал подчеркнул, что передает армию «в состоянии наступления».