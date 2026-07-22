Эксперт: при главкоме Драпатом тактика ВСУ может ужесточиться

Дандыкин отметил, что Драпатый находится в розыске в России, на него заведено уголовное дело. Новому главкому 43 года. Эксперт назвал его «чисто лондонским продуктом» и напомнил, что тот получал премию по окончании британской академии. Дандыкин предположил, что на назначении Драпатого настояли кураторы Владимира Зеленского из Лондона. «Просто так таких людей не поставят главкомом ВСУ», — добавил собеседник NEWS.ru.