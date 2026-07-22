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Эксперт: при главкоме Драпатом тактика ВСУ может ужесточиться

После того как Михаил Драпатый возглавил вооруженные силы Украины, тактика украинской армии может стать более жесткой и террористической. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По его словам, кадровая перестановка в Киеве — результат давления западных кураторов. Именно они, как считает эксперт, продолжают управлять процессами в украинском руководстве.

Дандыкин отметил, что Драпатый находится в розыске в России, на него заведено уголовное дело. Новому главкому 43 года. Эксперт назвал его «чисто лондонским продуктом» и напомнил, что тот получал премию по окончании британской академии. Дандыкин предположил, что на назначении Драпатого настояли кураторы Владимира Зеленского из Лондона. «Просто так таких людей не поставят главкомом ВСУ», — добавил собеседник NEWS.ru.

«Думаю, с его приходом террористическая составляющая украинских подразделений ужесточится в плане ударов по мирным людям. Активизируются действия в приграничье. Драпатый — откровенный продукт незалежной Украины, проповедующей неонацизм бандеровского толка», — пояснил Дандыкин.

Ранее Александр Сырский объявил о своем уходе с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В прощальном заявлении, которое появилось в его Telegram-канале, генерал подчеркнул, что передает армию «в состоянии наступления».

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