В Госдуме назвали главный провал экс-главкома ВСУ Сырского

Период, когда Александр Сырский возглавлял вооруженные силы Украины, не запомнился ни одним значимым успехом Украины на поле боя. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий подчеркнул, что главным итогом работы экс-главкома стала массовая гибель солдат, за что тот и получил прозвище «генерал-мясник».