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В Госдуме назвали главный провал экс-главкома ВСУ Сырского

Период, когда Александр Сырский возглавлял вооруженные силы Украины, не запомнился ни одним значимым успехом Украины на поле боя. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий подчеркнул, что главным итогом работы экс-главкома стала массовая гибель солдат, за что тот и получил прозвище «генерал-мясник».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Для Украины он является палачом украинского народа. Ничем таким не отличился — никакими военными победами, только тем, что своими действиями отправил на тот свет большое количество солдат ВСУ. Похвастаться ему нечем», — заявил собеседник «Ленты.ру».

По словам Колесника, российская армия активно использует просчеты Сырского и продолжает наступление по всей линии боевого соприкосновения. Все кадровые перестановки в украинском руководстве, уверен политик, — это исключительно внутренняя игра президента Украины Владимира Зеленского, который решает личные задачи и пытается остаться на своем посту.

По мнению парламентария, разнообразие кадровых перестановок не решит главную проблему Киева — российская армия одерживает победу.

«Тяжело, боевые действия — это вообще тяжело. Но наступательный порыв у наших вооруженных сил как был, так и остался. А будет это Драпатый или кто-то еще — какая разница?» — заключил Колесник.

Ранее сам Сырский прокомментировал свою отставку. Он отметил, что его работа — война. В перечень собственных достижений бывший главком включил формирование рода войск беспилотных систем, переход ВСУ на корпусную структуру, а также осуществление операций, «о которых он не имеет права говорить».

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