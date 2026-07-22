В Госдуме назвали главный провал экс-главкома ВСУ Сырского

По словам Колесника, российская армия активно использует просчеты Сырского и продолжает наступление по всей линии боевого соприкосновения. Все кадровые перестановки в украинском руководстве, уверен политик, — это исключительно внутренняя игра президента Украины Владимира Зеленского, который решает личные задачи и пытается остаться на своем посту.
По мнению парламентария, разнообразие кадровых перестановок не решит главную проблему Киева — российская армия одерживает победу.
«Тяжело, боевые действия — это вообще тяжело. Но наступательный порыв у наших вооруженных сил как был, так и остался. А будет это Драпатый или кто-то еще — какая разница?» — заключил Колесник.
Ранее сам Сырский прокомментировал свою отставку. Он отметил, что его работа — война. В перечень собственных достижений бывший главком включил формирование рода войск беспилотных систем, переход ВСУ на корпусную структуру, а также осуществление операций, «о которых он не имеет права говорить».