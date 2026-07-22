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Беспилотник ударил по многоэтажному дому в Ялте

В результате удара БПЛА по жилому дому в Ялте пострадали 17 человек.

Источник: Аргументы и факты

В Ялте беспилотный летательный аппарат ударил по жилому дому, сообщил советник главы республики Крым Олег Крючков в соцсетях.

В результате происшествия пострадали 17 человек. Шесть пострадавших были госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Мы писали, в ночь с 21 на 22 июля российские силы ПВО нейтрализовали 242 украинских дрона над территорией страны. Дроны были сбиты в том числе над Крымом, Краснодарским краем, а также в акваториях Азовского и Черного морей.

Напомним, в ночь на 21 июля силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили 56 украинских беспилотников над Севастополем. Спасательная служба города зафиксировала повреждения частного дома на Северной стороне города. В результате падения обломков беспилотников были выбиты окна на втором этаже здания. По предварительным данным, никто не пострадал.

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