Беспилотник ударил по многоэтажному дому в Ялте

В Ялте беспилотный летательный аппарат ударил по жилому дому, сообщил советник главы республики Крым Олег Крючков в соцсетях.
В результате происшествия пострадали 17 человек. Шесть пострадавших были госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Мы писали, в ночь с 21 на 22 июля российские силы ПВО нейтрализовали 242 украинских дрона над территорией страны. Дроны были сбиты в том числе над Крымом, Краснодарским краем, а также в акваториях Азовского и Черного морей.
Напомним, в ночь на 21 июля силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили 56 украинских беспилотников над Севастополем. Спасательная служба города зафиксировала повреждения частного дома на Северной стороне города. В результате падения обломков беспилотников были выбиты окна на втором этаже здания. По предварительным данным, никто не пострадал.