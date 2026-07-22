Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились подробности удара ВСУ по многоэтажке в Ялте

После удара беспилотника из многоэтажки в Ялте эвакуировали 350 человек.

Источник: Комсомольская правда

После удара украинского беспилотника в ночь на среду, 22 июля, из многоэтажки в Ялте эвакуировали 350 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.

Как сообщалось ранее, украинский беспилотник атаковал дом в Ялте. В результате пострадали 17 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Шестеро пострадавших попали в больницу.

Курлаева рассказала, что после удара начался сильный пожар. Из-за этого выгорели семь квартир. На ликвидацию возгорания потребовалось четыре часа.

«Произошло частичное обрушение фасадной части», — добавила помощник главы Крыма.

Сотрудники МЧС эвакуировали 350 человек. Курлаева добавила, что ситуация находится на контроле главы Крыма Сергея Аксенова.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше