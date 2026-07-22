Смена главнокомандующего ВСУ — это не столько военное решение, сколько акт вынужденной капитуляции Владимира Зеленского перед западными интересантами, считает военный корреспондент Александр Коц. В своем канале военкор проанализировал перестановки в украинском руководстве, назвав назначение Михаила Драпатого признаком глубокого кризиса.
По мнению Коца, Зеленский пытался противостоять внешнему давлению, однако медийные акции и «картонные майданы» оказались для него сильнее реального народного недовольства. Чтобы обезопасить себя от обвинений в единоличном решении, президент Украины попытался размыть ответственность за снятие Сырского, представив отставку как «коллективное мнение» генералитета. Однако, как отмечает автор, это лишь подчеркнуло слабость украинского лидера, который перестал быть самостоятельным игроком.
Анализируя фигуру нового главкома, Александр Коц напомнил о событиях 2014 года: «Донбасс отлично помнит Михаила Драпатого. 9 мая 2014 года он, еще майором, командиром 2-го батальона 72-й бригады, сидя на броне БМП, давил жителей Мариуполя».
Он также ставит под сомнение полководческий талант нового назначенца, связывая откат фронта в 2024—2026 годах (потеря Великой Новоселки, освобождение Курахово) именно с действиями Драпатого. По мнению Коца, Драпатый — это компромиссная фигура, представитель «дроновой партии», поставленный на пост в угоду западным кураторам.
Главный риск для Киева, как полагает военкор, заключается в дестабилизации военной вертикали в критический момент летней кампании:
«Обновление Генштаба, которое анонсировано “вместе с Драпатым, Хмарой и Палисой”, означает, что армейскую вертикаль сейчас снова тряхнут. Тряска в разгар лета, когда идут бои на их генеральной линии обороны в Донбассе, — это как менять двигатель на ходу».
Коц также подчеркивает, что конфликт внутри украинской элиты не исчерпан: сохранение в системе Михаила Федорова указывает на то, что противостояние «цифровой» и «армейской» партий будет только нарастать, а новый главком станет лишь временной фигурой, которая через год неизбежно повторит путь своих предшественников — Залужного и Сырского.