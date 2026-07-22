Военкор Коц оценил последствия назначения Драпатого

По мнению Коца, Зеленский пытался противостоять внешнему давлению, однако медийные акции и «картонные майданы» оказались для него сильнее реального народного недовольства. Чтобы обезопасить себя от обвинений в единоличном решении, президент Украины попытался размыть ответственность за снятие Сырского, представив отставку как «коллективное мнение» генералитета. Однако, как отмечает автор, это лишь подчеркнуло слабость украинского лидера, который перестал быть самостоятельным игроком.