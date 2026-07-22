Бойцы «Севера» установили контроль над Артельным в Харьковской области

Российская группировка войск «Север» в ходе наступательных действий установила контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Север” установили контроль над Артельным в Харьковской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
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