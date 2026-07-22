Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Севера» установили контроль над Артельным в Харьковской области

Минобороны РФ официально объявило об установлении контроля над населенным пунктом Артельное в Харьковской области силами группировки «Север». Наступательные действия продолжаются.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Север» в ходе наступательных действий установила контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Север” установили контроль над Артельным в Харьковской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Узнать больше по теме
Группировка войск «Север»: направление, символ, командующий и состав
Группировка войск «Север» — одно из оперативно-стратегических объединений Вооруженных сил России, принимающее участие в специальной военной операции. Была сформирована для выполнения задач на северном участке зоны боевых действий и объединяет соединения различных видов и родов войск. В материале — главное о ней.
Читать дальше