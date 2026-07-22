Российская группировка войск «Восток» в ходе наступательных действий освободила населенный пункт Благодатное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Восток” освободили населенный пункт Благодатное Запорожской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
В министерстве уточнили, что в ходе освобождения населенного пункта Вооруженные Силы РФ взяли под контроль крупный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров.
Как отмечает военный корреспондент Александр Коц, Благодатное было взято силами 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии. По словам журналиста, село расположено на границе с Днепропетровской областью вблизи населенного пункта Вольное, об освобождении которого сообщалось 19 июля.