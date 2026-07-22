В больнице скончалась пострадавшая при атаке на складской комплекс в Краснодаре

Пожар на территории складского комплекса локализован. Как отметил губернатор, рядом с объектом находились школьные автобусы, часть которых получила повреждения. Поврежденный транспорт направят на ремонт. Министерству образования Краснодарского края совместно с администрацией Краснодара поручено скорректировать маршруты перевозки школьников, чтобы обеспечить их готовность к началу учебного года.