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Российские системы ПВО за сутки сбили 808 украинских беспилотников

Министерство обороны России опубликовало свежую сводку о работе противовоздушной обороны. За минувшие сутки средства ПВО уничтожили 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, в ведомстве сообщили о перехвате девяти управляемых авиационных бомб.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 808 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили девять управляемых авиабомб, сообщили в Министерстве обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке российского военного ведомства.

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