Российские системы ПВО за сутки сбили 808 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 808 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили девять управляемых авиабомб, сообщили в Министерстве обороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке российского военного ведомства.
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