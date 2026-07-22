ВС РФ поразили установки комплекса «Нептун» и цеха производства БПЛА на Украине

Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также поразили две пусковые установки противокорабельного комплекса «Нептун» и пункты дислокации наемников в 152 районах, сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение двум пусковым установкам берегового ракетного комплекса “Нептун”, логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, российские силы поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.