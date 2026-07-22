Группировка «Запад» заняла новые рубежи в Харьковской области и ДНР

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Группировка войск «Запад»: чем занимается и на каком направлении действует

Группировка войск «Запад» — одно из оперативно-стратегических объединений Вооруженных сил России, принимающее участие в специальной военной операции. Под единым командованием она объединяет соединения различных родов войск, выполняющие задачи на Купянском и Краснолиманском направлениях.