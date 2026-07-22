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Группировка «Запад» заняла новые рубежи в Харьковской области и ДНР

Минобороны сообщило, что группировка «Запад» нанесла значительный урон украинским подразделениям. Бои проходили у населенных пунктов Изюм, Студенок, Комаровка и Татьяновка. Противник лишился 210 человек, 13 автомобилей и боевой машины РСЗО «Верба».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие российской группировки войск «Запад» улучшили свои позиции на линии соприкосновения, нанеся значительный урон подразделениям украинской армии в Харьковской области и ДНР. За минувшие 24 часа противник лишился до 210 человек личного состава, проинформировали в Министерстве обороны.

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в официальной сводке ведомства.

Уточняется, что огневое воздействие по местам скопления противника велось в окрестностях населенных пунктов Изюм, Студенок и Комаровка Харьковской области, а также близ Татьяновки в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня “Верба”», — отметили в Минобороны.

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