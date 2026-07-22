Российская группировка войск «Север» в ходе успешных наступательных действий установила контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области и нанесла поражение украинским военным в ряде других районов. За минувшие сутки противник потерял свыше 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Артельное Харьковской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Рубежное, Новоалександровка и Черноглазовка Харьковской области. Кроме того, в Сумской области поражена живая сила и техника механизированной бригады и бригады теробороны в окрестностях Могрицы, Краснополья и Храповщины.
«ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, боевую машину реактивной системы залпового огня “Верба” и станцию радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.