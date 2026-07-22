Бойцы «Севера» нанесли удары по позициям ВСУ

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Рубежное, Новоалександровка и Черноглазовка Харьковской области. Кроме того, в Сумской области поражена живая сила и техника механизированной бригады и бригады теробороны в окрестностях Могрицы, Краснополья и Храповщины.