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«Южная» группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

«Южная» группировка войск РФ продолжила наступление в ДНР, улучшив позиции на линии соприкосновения. В сводке ведомства говорится о боях с двумя механизированными бригадами ВСУ и бригадой теробороны. Противник потерял более 140 военнослужащих и значительное количество техники за минувшие сутки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие российской «Южной» группировки войск улучшили свое тактическое положение на линии боевого соприкосновения, нанеся поражение украинским подразделениям в ряде районов ДНР. За минувшие сутки противник потерял более 140 человек личного состава, проинформировали в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в тексте официальной сводки.

Уточняется, что боестолкновения шли в окрестностях населенных пунктов Славянск, Малотарановка, Краматорск, Николаевка и Дружковка Донецкой Народной Республики.

«За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и четыре артиллерийских орудия», — резюмировали в российском оборонном ведомстве.