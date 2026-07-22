Военнослужащие российской «Южной» группировки войск улучшили свое тактическое положение на линии боевого соприкосновения, нанеся поражение украинским подразделениям в ряде районов ДНР. За минувшие сутки противник потерял более 140 человек личного состава, проинформировали в Министерстве обороны РФ.
«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в тексте официальной сводки.
Уточняется, что боестолкновения шли в окрестностях населенных пунктов Славянск, Малотарановка, Краматорск, Николаевка и Дружковка Донецкой Народной Республики.
«За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и четыре артиллерийских орудия», — резюмировали в российском оборонном ведомстве.