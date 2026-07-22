«Южная» группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

«Южная» группировка войск РФ продолжила наступление в ДНР, улучшив позиции на линии соприкосновения. В сводке ведомства говорится о боях с двумя механизированными бригадами ВСУ и бригадой теробороны. Противник потерял более 140 военнослужащих и значительное количество техники за минувшие сутки.