Военнослужащие российской группировки войск «Центр» улучшили свое положение по переднему краю, нанеся поражение украинским подразделениям в нескольких районах ДНР. За минувшие сутки противник потерял до 240 человек личного состава, проинформировали в Министерстве обороны.
«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии», — говорится в тексте официальной сводки.
Уточняется, что бои шли в окрестностях населенных пунктов Веровка, Рубежное, Светлое и Доброполье Донецкой Народной Республики.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — резюмировали в российском военном ведомстве.