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Группировка «Центр» улучшила позиции в ДНР и нанесла удары по ВСУ

Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение бригадам ВСУ и нацгвардии в ДНР. В сводке военного ведомства уточняется, что противник потерял до 240 военнослужащих, три ББМ и станцию РЭБ. Бои шли в нескольких районах республики.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» улучшили свое положение по переднему краю, нанеся поражение украинским подразделениям в нескольких районах ДНР. За минувшие сутки противник потерял до 240 человек личного состава, проинформировали в Министерстве обороны.

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии», — говорится в тексте официальной сводки.

Уточняется, что бои шли в окрестностях населенных пунктов Веровка, Рубежное, Светлое и Доброполье Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — резюмировали в российском военном ведомстве.

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