Военнослужащие российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся значительный урон подразделениям украинской армии в Днепропетровской и Запорожской областях. За минувшие сутки противник лишился до 380 человек личного состава, проинформировали в Министерстве обороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ», — говорится в тексте официальной сводки.
Уточняется, что бои шли в окрестностях населенных пунктов Васильковка и Покровское Днепропетровской области, а также Омельник, Неженка и Червоный Яр Запорожской области.
«Противник потерял до 380 военнослужащих, бронетранспортер, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”», — отметили в Минобороны.