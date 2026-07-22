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Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника в зоне СВО

За минувшие сутки группировка «Восток» нанесла значительный урон подразделениям украинской армии. В сводке указаны потери до 380 человек, а также уничтожение БТР, автомобилей и артиллерийского орудия. Боевые действия велись у пяти населенных пунктов в двух областях.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся значительный урон подразделениям украинской армии в Днепропетровской и Запорожской областях. За минувшие сутки противник лишился до 380 человек личного состава, проинформировали в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ», — говорится в тексте официальной сводки.

Уточняется, что бои шли в окрестностях населенных пунктов Васильковка и Покровское Днепропетровской области, а также Омельник, Неженка и Червоный Яр Запорожской области.

«Противник потерял до 380 военнослужащих, бронетранспортер, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”», — отметили в Минобороны.

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