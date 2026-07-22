Бойцы «Днепра» нанесли поражение бригадам ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовало сводку о действиях группировки «Днепр» в Запорожской области. Ведомство сообщило об уничтожении более 50 военнослужащих ВСУ, 14 автомобилей и станции РЭБ. Боестолкновения проходили в окрестностях населенных пунктов Орехов и Юрковка.