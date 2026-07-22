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Бойцы «Днепра» нанесли поражение бригадам ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовало сводку о действиях группировки «Днепр» в Запорожской области. Ведомство сообщило об уничтожении более 50 военнослужащих ВСУ, 14 автомобилей и станции РЭБ. Боестолкновения проходили в окрестностях населенных пунктов Орехов и Юрковка.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» нанесли поражение украинским подразделениям в Запорожской области. За минувшие сутки противник потерял более 50 человек личного состава, проинформировали в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны», — говорится в тексте официальной сводки.

Уточняется, что огневое воздействие по позициям неприятеля велось в окрестностях населенных пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области.

«Уничтожено более 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — резюмировали в Минобороны.

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