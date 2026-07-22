Бойцы «Днепра» нанесли поражение бригадам ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» нанесли поражение украинским подразделениям в Запорожской области. За минувшие сутки противник потерял более 50 человек личного состава, проинформировали в Министерстве обороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны», — говорится в тексте официальной сводки.
Уточняется, что огневое воздействие по позициям неприятеля велось в окрестностях населенных пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области.
«Уничтожено более 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — резюмировали в Минобороны.