Ялта после атаки ВСУ — новости последнего часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. В ночь на среду ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Ялту. Один из дронов влетел в жилой дом, пострадали мирные жители. Кроме того, в результате атаки на Южном берегу Крыма ограничено электро- и водоснабжение. Все, что известно о ситуации к этому часу — в материале РИА Новости Крым.