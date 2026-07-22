Ялта после атаки ВСУ — новости последнего часа

Удар по жилому дому.
Враг атаковал курортную столицу Крыма в ночь на среду. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей.
В атакованной многоэтажке вспыхнул сильный пожар. Выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек.
Позже стало известно, что в Ялтинском многопрофильном медцентре Федерального медико-биологического агентства находятся семь пострадавших при атаке БПЛА на город, из них трое — в тяжелом состоянии.
В медцентре отметили, что все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами. Лечение пациентов выполняет мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов в соответствии со стандартами.
На данный момент аварийно-спасательные работы в поврежденном доме завершены, идет техническое обследование конструкций, сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко. Затем последует строительная экспертиза, по результатам которой будет принято решение о восстановлении дома.
Ситуация с водой и светом.
Предприятие «Крымэнерго» утром в среду сообщило, что объекты электроснабжения Южного энергорайона, как и сутками ранее, вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ.
В результате обесточена часть населенных пунктов. По информации Водоканала ЮБК, в связи с отключением электроэнергии водоснабжение в Ялте также ограничено. Подача воды в среду будет осуществляться вечером с 19:00 до 22:00.
В городе открыты центры содействия, где жители и гости города могут зарядить телефоны и пауэрбанки.
Пользователи соцсетей также сообщают, что электричества нет в Алуште и прилегающих населенных пунктах.