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Ялта после атаки ВСУ — новости последнего часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. В ночь на среду ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Ялту. Один из дронов влетел в жилой дом, пострадали мирные жители. Кроме того, в результате атаки на Южном берегу Крыма ограничено электро- и водоснабжение. Все, что известно о ситуации к этому часу — в материале РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Удар по жилому дому.

Враг атаковал курортную столицу Крыма в ночь на среду. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей.

В атакованной многоэтажке вспыхнул сильный пожар. Выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек.

Позже стало известно, что в Ялтинском многопрофильном медцентре Федерального медико-биологического агентства находятся семь пострадавших при атаке БПЛА на город, из них трое — в тяжелом состоянии.

В медцентре отметили, что все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами. Лечение пациентов выполняет мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов в соответствии со стандартами.

На данный момент аварийно-спасательные работы в поврежденном доме завершены, идет техническое обследование конструкций, сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко. Затем последует строительная экспертиза, по результатам которой будет принято решение о восстановлении дома.

Ситуация с водой и светом.

Предприятие «Крымэнерго» утром в среду сообщило, что объекты электроснабжения Южного энергорайона, как и сутками ранее, вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ.

В результате обесточена часть населенных пунктов. По информации Водоканала ЮБК, в связи с отключением электроэнергии водоснабжение в Ялте также ограничено. Подача воды в среду будет осуществляться вечером с 19:00 до 22:00.

В городе открыты центры содействия, где жители и гости города могут зарядить телефоны и пауэрбанки.

Пользователи соцсетей также сообщают, что электричества нет в Алуште и прилегающих населенных пунктах.

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