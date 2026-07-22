В Краснодаре поврежден автопарк школьных автобусов после атаки БПЛА

По данным городских властей, в результате атаки поврежден автопарк школьных автобусов. Евгений Наумов заверил, что к 1 сентября все маршруты будут обеспечены транспортом. В Прикубанском округе повреждено остекление в пяти многоэтажках. В Карасунском округе в пятиэтажном доме повреждены кровля и окна, а в одном из СНТ этого же округа пострадали десять частных домовладений. Жителям окажут помощь в восстановлении жилья и при необходимости предоставят места в пунктах временного размещения.