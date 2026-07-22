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В Краснодаре поврежден автопарк школьных автобусов после атаки БПЛА

В Краснодаре после ночной атаки беспилотников повреждены 16 домов — 10 частных и 6 многоквартирных, а также автопарк школьных автобусов. Пожар на логистическом центре локализован, трое пострадавших остаются в больницах, сообщил глава города Евгений Наумов.

Источник: Коммерсантъ

По данным городских властей, в результате атаки поврежден автопарк школьных автобусов. Евгений Наумов заверил, что к 1 сентября все маршруты будут обеспечены транспортом. В Прикубанском округе повреждено остекление в пяти многоэтажках. В Карасунском округе в пятиэтажном доме повреждены кровля и окна, а в одном из СНТ этого же округа пострадали десять частных домовладений. Жителям окажут помощь в восстановлении жилья и при необходимости предоставят места в пунктах временного размещения.

На месте логистического центра, где произошел пожар, утром работал мэр. Он поблагодарил спасателей и медиков, задействованных в ликвидации последствий. Глава города выразил соболезнования родным погибшей сотрудницы и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По данным МЧС, пожар локализован, сейчас ведется проливка конструкций. На месте работают 125 человек и 39 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8, выполнивший девять сбросов воды.

В связи с возгоранием жителям рекомендовано избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло. При симптомах недомогания следует обращаться к врачу.

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